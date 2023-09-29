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Тренер сборной России по биатлону: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают

Тренер сборной России по биатлону: в Европе гнобят спортсменов, которые нас поддерживают
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Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался об отношении европейских государств к российским спортсменам.

«Меня больше беспокоит та истерия, которая существует в Европе при упоминании о России. Но это говорит об их слабости. Они начинают гнобить спортсменов, которые нас поддерживают. В Литве фигуристку Маргариту Дробязко лишили гражданства за её позицию, в Чехии про хоккеистов, выступающих в России, чего только не говорят», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, год назад Дробязко лишили государственных наград Литвы за выступление в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. А в середине сентября 2023 года стало известно, что Дробязко лишают литовского гражданства.

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