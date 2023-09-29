«Это глупость». Тренер сборной России оценил запрет фигуристу выступать под Rammstein

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался об инциденте с фигуристом Петром Гуменником.

«Европа хочет от нас отгородиться, всё это и на спорт переносится, как на часть социума. Запрещают и музыку нашу, и вообще культуру. К сожалению, и мы допускаем такие же действия. Ну зачем фигуристу запретили под Rammstein кататься? Это глупость», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Гуменник должен был выступать на контрольных прокатах фигуристов сборной России под композицию Rammstein. 16 сентября спортсмен сообщил, что от идеи выступления под музыку немецкой группы ему пришлось отказаться по независящим от него причинам.

Тренер Гуменника рассказала, что отказ от выступления под Rammstein был обусловлен просьбой, смысл которой заключался в том, что прокат под музыку немецкой группы был бы непатриотичным шагом.