«Определённая обида была». Каминский – об уходе Халили и Серохвостова из его группы

Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский высказался об уходе Карима Халили и Даниила Серохвостова из его группы. Биатлонисты присоединились к группе Артема Истомина.

«Определённая обида на этих спортсменов у меня была. Но обида именно от того, что был план по тому, как этим ребятам закрепиться в мировой элите. На сегодня они пока не оправдывают тех авансов, которые им выдавались. По какой причине – сказать не могу. В чисто человеческом плане у меня обид нет. Они ведь молодые люди, которым свойственно допускать ошибки. Но важно не то, чтобы ошибки не делать, важно их быстро исправлять», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На Олимпийских играх в Пекине Карим Халили завоевал бронзу в мужской эстафете.

В сезоне 2021-22 Даниил Серохвостов занял третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде и Хохфильцене; первое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге и второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. На Олимпиаде-2022 финишировал 20-м в спринте и 39-м в гонке преследования.