В России создана профессиональная лига по биатлону

В России появилась международная профессиональная лига по биатлону. Её учредителями стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона. Об основной задаче и деятельности Международной лиги клубного биатлона в целом рассказал глава Регионального клуба биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Основная задача лиги — проведение альтернативных Международному союзу биатлонистов (IBU) соревнований. Так как указанные структуры формально не входят в члены национальных федераций по биатлону, то их деятельность не попадает под юрисдикцию и, соответственно, не регламентируется уставными документами IBU. На планируемых соревнованиях лиги спортивные коллективы стран будут представлять клубные команды», — цитирует Алексея Нуждова ТАСС.

Первые соревнования под эгидой лиги планируются с 18 по 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске. Своё участие в них уже подтвердили представители России, Беларуси, Китая, Турции, Монголии. В программе соревнований четыре старта: гонки преследования и масс-старты у мужчин и женщин. Победитель каждой гонки получит 1 млн рублей, серебряные призёры заработают 500 тыс., бронзовые — 250 тыс. рублей.