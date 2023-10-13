«С кем вы, деятели биатлонной культуры?» Губерниев — о клубном турнире в Ханты-Мансийске

Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об опасениях Союза биатлонистов России (СБР) поддерживать проведение клубного биатлонного турнира в Ханты-Мансийске из-за вероятного недовольства Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я так понимаю, что СБР всё ещё опасается реакции IBU и очень сомневается в поддержке клубного биатлонного турнира в Хантах… После отстранения ОКР, с учётом того, что в международном биатлоне мы сейчас никто и звать нас никак, плясать под дудку шведа и американца как минимум странно! Это либо мазохизм, либо глубинное непонимание.

Мы либо спорт в стране поддерживаем и развиваем — либо поддерживаем русофобию и спорт в стране не развиваем. И тогда возникает вопрос: «С кем вы, деятели биатлонной культуры?» — написал журналист в своём телеграм-канале.