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«Рай для интровертов». Антон Бабиков — о сборе в Приэльбрусье

«Рай для интровертов». Антон Бабиков — о сборе в Приэльбрусье
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Чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от сбора в Приэльбрусье.

«Реально ли описать впечатления от сбора в Приэльбрусье? Не знаю, но я попытаюсь. Это рай для интровертов, впечатляющая и разнообразная природа, бесконечное количество троп и маршрутов, чистейший воздух. Попадая сюда впервые, задаёшься вопросом: а почему я не был тут раньше? Ответ для меня, наверное, в том, что туристическая инфраструктура здесь только начинает развиваться (к сожалению, довольно хаосно), главная приставка к любому бизнесу «эко», ну и добраться сюда не так уж просто. Но это всё не то, всё не то, вы просто приезжайте сюда, друзья, и всё поймёте сами, но равнодушными не останетесь точно», — написал Бабиков в соцсетях.

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