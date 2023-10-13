«Рай для интровертов». Антон Бабиков — о сборе в Приэльбрусье

Чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратный чемпион Европы российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от сбора в Приэльбрусье.

«Реально ли описать впечатления от сбора в Приэльбрусье? Не знаю, но я попытаюсь. Это рай для интровертов, впечатляющая и разнообразная природа, бесконечное количество троп и маршрутов, чистейший воздух. Попадая сюда впервые, задаёшься вопросом: а почему я не был тут раньше? Ответ для меня, наверное, в том, что туристическая инфраструктура здесь только начинает развиваться (к сожалению, довольно хаосно), главная приставка к любому бизнесу «эко», ну и добраться сюда не так уж просто. Но это всё не то, всё не то, вы просто приезжайте сюда, друзья, и всё поймёте сами, но равнодушными не останетесь точно», — написал Бабиков в соцсетях.