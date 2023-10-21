Пак заявил, что СБР возьмёт на себя все расходы по организации похорон Анфисы Резцовой

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что организация полностью возьмёт на себя расходы по организации похорон трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Напомним, Резцова скончалась 19 октября в 58 лет. Анфиса долгое время была единственной женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. Также Резцова была первой победительницей Олимпийских игр в истории биатлона.

«Да, СБР возьмёт на себя все расходы. Олимпийский комитет России точно подключается, из Минспорта накануне тоже звонили», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Также Пак отметил, что Резцова «скорее всего, будет похоронена в Химках».