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Пак заявил, что СБР возьмёт на себя все расходы по организации похорон Анфисы Резцовой

Пак заявил, что СБР возьмёт на себя все расходы по организации похорон Анфисы Резцовой
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Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что организация полностью возьмёт на себя расходы по организации похорон трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Напомним, Резцова скончалась 19 октября в 58 лет. Анфиса долгое время была единственной женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. Также Резцова была первой победительницей Олимпийских игр в истории биатлона.

«Да, СБР возьмёт на себя все расходы. Олимпийский комитет России точно подключается, из Минспорта накануне тоже звонили», — приводит слова Пака «Матч ТВ».

Также Пак отметил, что Резцова «скорее всего, будет похоронена в Химках».

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