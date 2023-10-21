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Стало известно, когда и где пройдут похороны Анфисы Резцовой

Стало известно, когда и где пройдут похороны Анфисы Резцовой
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Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов раскрыл подробности проведения похорон трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Напомним, Резцова скончалась 19 октября в 58 лет. Анфиса долгое время была единственной женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. Также Резцова является первой победительницей Олимпийских игр в истории биатлона. Кроме того Резцова трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды завоёвывала «Большой хрустальный глобус» в биатлоне.

«Соболезнования родным и близким. Предварительно похороны пройдут на Троекуровском кладбище во вторник (24 октября)», — приводит слова Абаренова «Матч ТВ».

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