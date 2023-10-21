Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Казакевич: Анфиса Резцова была одной из лучших во всём мире для своего поколения

Казакевич: Анфиса Резцова была одной из лучших во всём мире для своего поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич отреагировала на новость об уходе из жизни трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Напомним, Резцова скончалась 19 октября в 58 лет. Анфиса долгое время была единственной женщиной в мире, которой удалось стать олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. Также Резцова является первой победительницей Олимпийских игр в истории биатлона.

«Я лично не была знакома с Анфисой Резцовой, были только воспоминания о гонках от тренеров или от Кристины. Могу сказать, что она была выдающейся спортсменкой. Одной из лучших во всём мире для своего поколения, в современной России тоже. Это, конечно, большая потеря», — приводит слова Казакевич Metaratings.

Материалы по теме
Первое золото в истории и победа с семью промахами. Невероятные гонки Анфисы Резцовой
Первое золото в истории и победа с семью промахами. Невероятные гонки Анфисы Резцовой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android