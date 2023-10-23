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«Думал, мне больше не жить». Йоханнес Бё рассказал о лучшем пранке над братом Тарьеем

«Думал, мне больше не жить». Йоханнес Бё рассказал о лучшем пранке над братом Тарьеем
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о лучшем розыгрыше, который устраивал для своего старшего брата, трёхкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира Тарьея Бё.

Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Лучший пранк над Тарьем, когда-либо тобой осуществлённый?»— спросил норвежца один из пользователей.

«Я убрал доски с нашей двухъярусной кровати, а он спал наверху, поэтому, когда он в очередной раз забрался туда, то упал. Я даже помню, что подумал в момент его падения: «Я сожалею, но теперь мне не жить», — ответил Йоханнес, добавив эмодзи «гроб» и «смех до слёз».

Ранее Йоханнес Бё по просьбе подписчиков составил эстафетную команду своей мечты.

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