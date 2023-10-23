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Антон Смольский: Динара закончила тренироваться практически за пару дней до родов

Антон Смольский: Динара закончила тренироваться практически за пару дней до родов
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Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как рождение сына повлияло на его отношение к спорту.

«Это что-то иное, тяжело описать. Это вдохновляет, стимулирует на работу, где-то даже успокаивает. Как будто черта прошла, и ты в один миг стал взрослее.

Динара (олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира Динара Алимбекова-Смольская, супруга Смольского. – Прим. «Чемпионата») закончила тренироваться практически за пару дней до родов. Была очень активной каждый день. И сегодня она уже по всем обследованиям и анализам готова приступать к тренировкам, к постепенному увеличению нагрузки. Организм готов, она мотивирована. И мы уже ждём, когда она выйдет на старт», – сказал Смольский в эфире телеканала «Беларусь 5».

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