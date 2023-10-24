«Мотивирован на борьбу». Фийон Майе рассказал о своей форме в преддверии старта сезона

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Кентен Фийон Майе высказался о своей форме в преддверии старта нового сезона.

«Я не слишком сильно волнуюсь перед стартом сезона, потому что на последних тренировках ощущения были хорошими или даже отличными. Но мне нужно привести себя в порядок на соревнованиях. Этой осенью я немного изменил программу подготовки и практически не участвовал в гонках. Существует ли у тренеров беспокойство по этому поводу? Возможно. Остался ещё месяц, чтобы подойти к сезону в оптимальной форме. Я уверен в себе и мотивирован на борьбу. Прошлая зима была немного утомительной, и теперь я хочу чаще выходить вперёд», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.