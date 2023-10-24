В Москве состоялась церемония прощания с Анфисой Резцовой

В Москве прошла церемония прощания с советской и российской биатлонисткой и лыжницей Анфисой Резцовой, сообщает «РИА Новости Спорт». Резцова скончалась 19 октября. Прославленной спортсменке было 58 лет.

На церемонии присутствовали глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, двукратные олимпийские чемпионы Ольга Зайцева, Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров и тренер Александр Касперович.

На протяжении долгого времени Резцова была единственной женщиной, которая становилась чемпионкой Олимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Спортивная карьера Резцовой продолжалась с 1985 по 2000 год. Дочери Анфисы Резцовой, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, являются биатлонистками.