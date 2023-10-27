Губерниев: Маматов был не просто образцом спортсмена, он был иконой стиля

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова.

«Вот ещё одна потеря огромная биатлонная, к сожалению. Ушёл Виктор Маматов. Он долго болел. Хочу сказать, что Виктор Фёдорович всегда был образцом не просто спортсмена — он был иконой стиля. Он был учителем, учёным, педагогом замечательным, наставником настоящим. Тот человек, который блестяще развивался и в спорте, и после завершения спортивной карьеры. Мне даже посчастливилось в своё время в Рупольдинге на премии Biathlon Award про него перед награждением делать презентацию, причём на английском языке. Представляете, как волновался, когда готовился. Мы с ним много общались. Это действительно настоящая потеря для нас, потому что он как икона стиля был.

Виктор Фёдорович был и остаётся настоящим примером. Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира. В его годы было мало дистанций, но он показывал всем нам, что развиваться, быть по-настоящему требовательным к себе можно и в спорте, и за его пределами. Невероятный был человек. Его будет по-настоящему не хватать мне лично и всем нам. Помним», — сказал Губерниев в видео, опубликованном в его соцсетях.