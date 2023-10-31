Каминский рассказал, почему биатлонистам не удалось посоревноваться с лыжниками

Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что помешало его подопечным посоревноваться с лыжниками.

«Гонка классическим ходом нам не подходит. Пришлось ждать четыре-пять дней, которые мы тренировались без снега. Потом он начал падать, сейчас его уже достаточное количество для проведения соревнований. Те задачи, которые мы обычно ставим, пришлось немного передвинуть, но в целом всё прошло как обычно. Мы предполагали поучаствовать в спринте коньковым ходом, но из-за того, что поздновато встали на снег и не успели сделать определённые необходимые нам работы, решили отказаться от спринта и провести только биатлонный спринт, как показательное соревнование», — приводит слова Каминского Metaratings.

Напомним, мужская сборная России по биатлону под руководством Юрия Каминского проводит первый сбор на снегу в Якутии.