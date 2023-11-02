Дмитрий Пидручный пропустит первый этап КМ по биатлону

Чемпион мира 2019 года, чемпион Европы (2018), победитель Универсиады-2013 украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о восстановлении от травмы, полученной в августе 2023 года. Напомним, тогда спортсмен сломал локтевой сустав, упав с велосипеда на тренировке.

«Моя рука восстановилась примерно на 80%. Думаю, что через короткое время я смогу тренироваться без каких-либо ограничений», — цитирует Пидручного «Суспільне Спорт». При этом точно известно, что украинский спортсмен пропустит первый этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция), который состоится с 25 ноября по 3 декабря.

«Как и было согласовано, мне придётся присоединиться к команде 4 декабря в Хохфильцене на втором этапе, я надеюсь придерживаться этого плана», — добавил Пидручный.