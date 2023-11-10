Лапшин заявил, что ему до сих пор не возместили ущерб за ДТП, в котором он сломал кисть

Бывший российский биатлонист Тимофей Лапшин, с 2017 года выступающий за сборную Южний Кореи, признался, что ему до сих пор не компенсировали ущерб за ДТП, виновником которого он не был, но получил перелом кости.

Напомним, весной этого года ехавший на лыжероллерах Лапшин попал в ДТП с автомобилем, водитель которого не предоставил помощи спортсмену. Инцидент произошел в Сеуле (Южная Корея).

«Заявление я подал сразу после ДТП, оно находится на рассмотрении, но пока никаких новостей нет. Времени прошло немало, но я понимал, что это затянется надолго. С рукой всё хорошо: зажила за месяц, я уже и забыл про то дело», — приводит слова Лапшина «Матч ТВ».

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