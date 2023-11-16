Серохвостов — об уходе от Каминского: столкнулся с тем, что меня как бы и нет

24-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о причинах ухода из тренировочной группы Юрия Каминского.

«Уже говорил об этом. Мне важно постоянно чувствовать внимание тренера. Тем более что к Каминскому я пришёл юниором с полной уверенностью, что сейчас из меня вырастят профессионального спортсмена. Но столкнулся с тем, что меня как бы и нет. Постоянно со мной только Артём Евгеньевич (Истомин) работал.

Юрий Михайлович, наверное, обратил на меня внимание лишь тогда, когда я на Кубок мира отобрался. В тот период со мной стали разговаривать больше. Но, когда приехал на этапы, снова столкнулся с тем, что вроде как никому и не нужен особо. Возможно, я так остро на всё реагировал в силу возраста, не знаю», — приводит слова Серохвостова RT.