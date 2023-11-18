Карим Халили вырвал победу у белоруса Смольского в масс-старте на первом этапе Кубка МЛКБ

В Ханты-Мансийске прошёл мужской масс-старт в рамках первого, дебютного этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Его победителем стал бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах, российский биатлонист Карим Халили. Буквально на финишной прямой он опередил серебряного призёра Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белоруса Антона Смольского. Тройку призёров замкнул ещё один белорус Никита Лобастов.
Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлон, 1-й этап, Ханты-Мансийск. Мужчины, масс-старт, 15 км
1. Карим Халили — 38.52,7 (0 промахов).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 1,1 секунды (1).
3. Никита Лобастов (Беларусь) + 30,4 (1).
4. Антон Бабиков +36,6 (4).
5. Виктор Плицев + 39,2 (2).
6. Кирилл Стрельцов + 50,4 (2).
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