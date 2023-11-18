Антон Смольский: я немного расстроился, но Халили провёл идеальную гонку

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал второе место в масс-старте на первом этапе «PARI Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2023». Он проиграл на финише россиянину Кариму Халили.

«Биатлон — непредсказуемый вид спорта, трудно прогнозировать результаты. Нелепо отдавать победу, не стартовав. Соперники достойные и сильные. Карим Халили показал идеально проделанную работу, идеальную гонку, все рубежи [прошёл] на ноль. Он был достоин победы. Я немного расстроился, что не удалось побороться на финише, потому что запнулся на подъёме, но это получился такой тактический момент. Может, где-то не сконцентрировался из-за усталости. Я потратил много сил на втором и третьем круге, когда догонял группу лидеров. Из-за того, что я промахнулся, группа ушла достаточно далеко, мне пришлось догонять. Потратил много сил. Сегодня была идеальная для скольжения погода», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».