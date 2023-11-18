«Так делал Фуркад». Смольский – о том, как врезался в Халили на финише масс-старта

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский высказался о том, что споткнулся об лыжи россиянина Карима Халили перед проигранным ему финишем масс-старта на первом этапе «PARI Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2023». Халили выиграл гонку, Смольский стал вторым.

«Это был тактический момент от Карима. Так делал один серьёзный спортсмен, которого зовут Мартен Фуркад. Когда он сбрасывал, а потом резко начинал. Где то от своей же усталости и невнимательности я не учёл этот момент. Надо было больше держать дистанцию.

Да, я въехал в него. И чтобы ничего не сломать ни себе, ни ему, пришлось оступиться. В этот момент он начал ускоряться, когда я разбирался сам с собой. Дальше я уже физически не мог догнать Карима», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».