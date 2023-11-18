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Гореева выиграла масс-старт на первом этапе Кубка МЛКБ, белоруска Сола стала второй

В Ханты-Мансийске прошёл женский масс-старт в рамках первого, дебютного этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023». Его победительницей стала неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров, российская биатлонистка Анастасия Гореева.

Биатлон. Кубок Международной лиги клубного биатлона. Первый этап, Ханты-Мансийск. Женщины, масс-старт, 12,5 км

1. Анастасия Гореева — 34.14,4 (2 промаха).

2. Анна Сола (Беларусь) — отставание 5,4 секунды (3).

3. Елизавета Каплина +14,3 (2).

4. Анастасия Гришина +42,3 (0).

5. Полина Шевнина +1.07,1.

6. Владислава Гаврилова +1.30,2.

Стоит отметить, что ранее мужской масс-старт выиграл жених Гореевой, бронзовый призёр Олимпиады и чемпионата мира в эстафетах Карим Халили.