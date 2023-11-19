Антон Смольский прокомментировал победу в пасьюте на первом этапе Кубка МЛКБ

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в гонке преследования на первом этапе PARI Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2023.

«С самого начала гонки был контроль над ситуацией. Карим Халили тоже спокойно себя чувствовал, мы работали в тандеме, но потом я немного отстал и перед четвёртым рубежом пытался нагнать то отставание, которое было. Понимал, что всё возможно. Это биатлон, и всё решается лишь на последней стрельбе. Потратил достаточное количество сил, но сохранил их для концентрации на стрельбе. Я слышал, что у Халили был промах, но у меня тоже был один не совсем контролируемый выстрел, но это было попадание. Я больше переживал за свой выстрел. После его промаха старался сразу убегать, так как сзади стрелял ещё Антон Бабиков», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».