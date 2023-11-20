Шашилов — об отказе от этапа Кубка МЛКБ: я что, должен рвануть за призрачным миллионом?

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объяснил пропуск своей группы первого этапа открытых региональных соревнований «PARI Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2023».

Напомним, в группу Шашилова входят Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева и Анна Грухвина.

«Если у меня мероприятие в Тюмени, я не могу его променять на Ханты-Мансийск. Мы все взрослые люди, кто-то захотел провести соревнования, я-то при чём здесь. Если бы согласовывали весной, может быть, и стартовали бы, а так у меня мероприятие, Минспорта заплатил деньги. Я что, должен рвануть за призрачным миллионом? Посоревновались бы, а деньги нам не нужны», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».