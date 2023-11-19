Финиш со слезами на глазах. Гореева не справилась с морозом, а Сола получила свой миллион

В воскресенье, 19 ноября, в Ханты-Мансийске прошли гонки преследования в рамках Международной лиги клубного биатлона. После мужского пасьюта, где новым биатлонным миллионером стал Антон Смольский, на старт вышли девушки. И здесь главный приз вновь достался представителю Беларуси. Выиграла Анна Сола, которая в субботу, как и Антон, была второй.

Самая жаркая борьба развернулась не за первое место, а за бронзу. При этом победительница масс-старта пришла на финиш далеко от «цветов» и в слезах.

Мороз вырубил Горееву

Учитывая скорость Анны Солы в масс-старте и минимальный разрыв между ней и победительницей первой гонки Анастасией Гореевой, именно белоруска выглядела фаворитом в преследовании. Тем более что организаторы решили сократить отставание вдвое. В гонку два лидера ушли практически одновременно и всю дистанцию до первого рубежа шли бок о бок.

С первой лёжкой обе справились, но уже на второй Гореева допустила два промаха и отправилась на штрафные круги, обеспечив белоруске ровно минуту преимущества. На первой стойке же Сола и Гореева стреляли как близнецы – допустили по одному промаху четвёртым выстрелом. Правда, когда россиянка находилась наизготове, белоруска уже выходила со штрафного круга. Преимущество Анны выросло до минуты и семи секунд.

Анна Сола Фото: РИА Новости

Окончательно победитель определился на четвёртой стрельбе. Сола допустила лишь один промах, и ничего не могло помешать ей выиграть.

«Осталась немного неудовлетворённость, что не удалось справиться с двумя огневыми рубежами «на ноль», потому что подходила спокойно и можно было всё сделать красиво. То, что моя форма в порядке, я это понимала, но не знала, в каком состоянии другие девчонки. Поэтому, конечно, не говорила, что буду сразу на пьедестале», – рассказала победительница после финиша.

А вот Анастасия шокировала болельщиков, вообще не попав в мишени своей установки. Ещё до гонки она говорила, что не знает, как справляться с морозом, который пришёл в Ханты. Перед каждой стрельбой девушка активно разминала руки, но на последней стойке это не помогло. Как итог – пять промахов, пять кругов, девятое место и финиш со слезами на глазах.

«Объективно: я немножко сильнее»

Пока Сола вальяжно ехала к финишу и приветствовала болельщиков с трассы, на стрельбе развернулась настоящая борьба за бронзу. В ней сошлись Кристина Резцова и Виктория Сливко, занявшие в масс-старте 10-е и 12-е места соответственно. В схватку за третье место девушки отправились вместе, и заранее предугадать исход было практически невозможно.

Лучшей в тактической борьбе оказалась молодая мама и призёр Олимпиады Резцова, допустившая за всю гонку два промаха. Виктория, у которой на один промах меньше, бросила бороться только на последних метрах дистанции.

«Вдвойне радостно, что я конкурентоспособна. У Вики была тактика сидеть за мной, поэтому я понимала, что разборка будет на последнем подъёме. Здесь очень длинный спуск, можно восстановиться, тактически поиграться, поэтому мы до последних метров толкались немножко. Объективно – я немножко сильнее оказалась», – рассказала Резцова в интервью «Матч ТВ».

Судьба второго места определилась после стрельбы Гореевой. Елизавета Каплина, которая днём ранее финишировала третьей, сегодня прибавила одну позицию. Имея преимущество почти в 30 секунд над гнавшимися за ней Резцовой и Сливко, она могла заканчивать гонку в комфортном темпе.

В «цветы», помимо Виктории Сливко, заехали: Владислава Гаврилова, которая, как и Каплина, улучшила вчерашний результат на одну позицию, и белоруска Ирина Лещенко, чисто стрелявшая и поднявшаяся на восемь позиций.