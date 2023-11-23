Нойнер об уходе из спорта: хотела спокойно жить без преследователей и постоянных интервью

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер призналась, что страдала от повышенного внимания к себе в период спортивной карьеры.

«Тогда я думала, что уйду из спорта и всё будет так, как раньше. Я просто хотела иметь возможность спокойно быть дома без людей в моём саду, без звонков в дверь по 15 раз в день, без преследователей. Хотела, чтобы мне не приходилось постоянно давать интервью. Я просто хотела жить нормально. Но это заняло много времени.

Когда я только пришла в биатлон, было невероятно трудно оставаться самой собой. Меня быстро классифицировали. А я была маленькой девочкой из деревни, которая любила заниматься рукоделием и играть на арфе. Мне было тяжело из-за того, какой люди хотели меня видеть. Я была большим, чем тот образ, который был у них обо мне. В какой-то момент я просто решила, что не буду подгонять себя под чьи-то стандарты. Просто буду такой, какая есть», — приводит слова Нойнер Süddeutsche Zeitung.