Александр Логинов – о России через 50 лет: очень надеюсь, что будет мир, дружба и свобода

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов ответил, какой видит Россию через 50 лет. Тогда ему будет 81 год.

«Я очень надеюсь, что процветающей, потому что там будут расти наши внуки. И очень надеюсь, что будет мир, будет дружба, будет понимание, будет свобода», — сказал Логинов в телеграм-канале «ROMANOV».

Напомним, один из самых титулованных спортсменов сборной России Логинов не вошёл в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Он готовился к нему обособленно вместе с чемпионом мира 2017 года в эстафете Антоном Бабиковым.

Логинов, как и другие российские и белорусские биатлонисты, отстранён от международных стартов, в частности, Кубка мира, из-за ситуации на Украине.