Сможет ли Жулия Симон повторить свой успех после криминальной драмы или её место займёт кто-то другой?

Кто из биатлонисток сможет выиграть Кубок мира? Рейтинг лучших в сезоне-2023/2024

Женский мировой биатлон весьма непредсказуем. За последние 10 лет обладательницами Кубка мира становились восемь разных спортсменок. Только двум из них удавалось защитить титул – Кайсе Мякяряйнен, уже завершившей карьеру, и ещё выступающей Доротее Вирер. Итальянка и француженка Жулия Симон – единственные из обладательниц «Большого хрустального глобуса», которые в новом сезоне вновь вступят в борьбу за лидерство.

Практика показывает, что предсказать будущего победителя Кубка мира среди женщин непросто. Но мы можем включить интуицию и попробовать.

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