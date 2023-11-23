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Кто главный фаворит Кубка мира по биатлону — 2023/2024 среди женщин: Симон, Вирер, Витоцци, Эберг, Тандреволд

Кто из биатлонисток сможет выиграть Кубок мира? Рейтинг лучших в сезоне-2023/2024
Юлия Сидорова
Кто из биатлонисток сможет выиграть Кубок мира?
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Сможет ли Жулия Симон повторить свой успех после криминальной драмы или её место займёт кто-то другой?

Женский мировой биатлон весьма непредсказуем. За последние 10 лет обладательницами Кубка мира становились восемь разных спортсменок. Только двум из них удавалось защитить титул – Кайсе Мякяряйнен, уже завершившей карьеру, и ещё выступающей Доротее Вирер. Итальянка и француженка Жулия Симон – единственные из обладательниц «Большого хрустального глобуса», которые в новом сезоне вновь вступят в борьбу за лидерство.

Практика показывает, что предсказать будущего победителя Кубка мира среди женщин непросто. Но мы можем включить интуицию и попробовать.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». События по степени значимости распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑»;
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главный фаворит Кубка мира по биатлону — 2023/2024 среди женщин
Ханна Эберг (Швеция)
Фото: Getty Images
1 место

Ханна Эберг (Швеция)

Несмотря на то что в прошлом сезоне старшая из сестёр Эберг заняла только седьмую строчку общего зачёта Кубка мира, именно она стала лучшей биатлонисткой по итогам главных стартов зимы.

На чемпионате мира в Оберхофе тогда ещё 27-летняя спортсменка завоевала сразу два личных золота – в индивидуальной гонке и масс-старте, выиграла серебро в спринте и бронзу в женской эстафете.

У Ханны, как и у её сестры, отличная скорость, но она ещё и более опытна. Начиная с сезона-2018/2019 она не выпадает из топ-7 общего зачёта по итогам сезона и имеет все шансы завоевать «Большой хрустальный глобус» в новом.

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Лучшая биатлонистка ЧМ не отдала золото норвежке. Борьба на последнем круге была жаркой!
Доротея Вирер (Италия)
Фото: Getty Images
2 место

Доротея Вирер (Италия)

Любимица публики Вирер – самая возрастная спортсменка в этом рейтинге. За свою долгую карьеру она трижды становилась призёром Олимпийских игр и дважды выигрывала общий зачёт Кубка мира: в 2019 и 2020 годах.

Успешным для Доротеи стал и предыдущий сезон. Вплоть до последнего этапа она претендовала на свой третий «Глобус», но за один день до завершения турнира уступила его Жулии Симон. Зато в Оберхофе женская эстафетная четвёрка Италии впервые в истории выиграла золото. Вирер добавила первую командную победу к трём личным золотым медалям.

Этот сезон для итальянки может стать последним, и она точно захочет провести его красиво. Хочется верить, что простуды, которые преследовали Вирер в это межсезонье, не скажутся на её результатах.

Мотивации у Доротеи Вирер хватает:
«Я всё ещё могу что-то показать». Почему Доротея Вирер решила не уходить из биатлона
«Я всё ещё могу что-то показать». Почему Доротея Вирер решила не уходить из биатлона
Эльвира Эберг (Швеция)
Фото: Getty Images
3 место

Эльвира Эберг (Швеция)

Сёстры Эберг – одни из главных фаворитов предстоящего Кубка мира. Но, по мнению лидера мужского биатлона Йоханнеса Бё, именно Эльвира сможет завоевать «Большой хрустальный глобус» в новом сезоне. К своим 24 годам младшая из сестёр уже накопила регалий и титулов. Помимо эстафетного золота Олимпиады, на её счету два личных серебра Пекина.

Прошлый сезон Эльвира завершила на пятой позиции, её сестра – на седьмой. А вот чемпионат мира сложился для шведки неудачно из-за боли в горле: в активе только бронза в женской эстафете. Зато скорость, которую она традиционно демонстрирует на лыжне, – выше всяких похвал.

В новом сезоне Эльвира Эберг точно вступит в борьбу за «БХГ». Но ещё интереснее будет посмотреть, кто из сестёр окажется выше в турнирной таблице и прав ли Бё, отдающий предпочтение Эльвире.

Перед сезоном Эльвира словила хейт от болельщиков:
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Жулия Симон (Франция)
Фото: Getty Images
4 место

Жулия Симон (Франция)

Действующая обладательница Кубка мира француженка Жулия Симон стала настоящим открытием прошлого сезона, хотя изначально даже не считалась фаворитом. Она громко заявила о себе на первом же этапе Кубка мира: Симон выиграла гонку преследования, установив новый женский рекорд XXI века – финишировала первой, стартовав с самой далёкой, 16-й позиции.

В Оберхофе ей вновь покорилась гонка преследования, и Симон впервые выиграла личное золото чемпионата мира, а также по бронзе в масс-старте и смешанной эстафете. К концу сезона она создала хороший отрыв в борьбе за «Большой хрустальный глобус» – 182 очка от Доротеи Вирер.

В новом сезоне француженка не ставит перед собой цель выиграть «Глобус», но уверена, что вновь сможет стать одной из лучших. Однако Симон могут помешать скомканная подготовка вдали от сборной и психологическое состояние из-за криминальной драмы, разгоревшейся вокруг неё.

Криминальная история с Жулией Симон:
Лучшую биатлонистку мира арестовали, допросили и отпустили. Что произошло?
Лучшую биатлонистку мира арестовали, допросили и отпустили. Что произошло?
Лиза Виттоцци (Италия)
Фото: Getty Images
5 место

Лиза Виттоцци (Италия)

Лиза Виттоцци – главная надежда сборной Италии перед домашней Олимпиадой. Прошлый сезон 28-летняя спортсменка завершила на третьей позиции следом за Доротеей Вирер и Жулией Симон. Выше в общем зачёте ей удавалось подняться только в сезоне-2018/2019, когда она стала второй. В этих же сезонах Лиза выиграла зачёты индивидуальных гонок.

Прошедший в Оберхофе чемпионат мира для Виттоцци стал самым удачным. Помимо долгожданного эстафетного золота, она завоевала серебро и бронзу в смешанной эстафете и сингл-миксте соответственно, а также личную бронзу в индивидуальной гонке. Прежде у неё не было больше двух медалей за раз.

Но Лиза не отличается большой стабильностью. От сезона к сезону она демонстрирует совершенно разные, порой полярные результаты. Может быть, именно в этом году она окажется на вершине американских горок.

Виттоцци победила на старте сезона в Шушене:
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Ингрид Тандреволд (Норвегия)
Фото: Getty Images
6 место

Ингрид Тандреволд (Норвегия)

После того как норвежки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, побеждавшие в Кубке мира в сезонах-2020/2021 и 2021/2022 соответственно, завершили карьеры, роль фронтмена сборной перешла к Ингрид Тандреволд.

Прошлый сезон Ингрид завершила на шестой позиции. Она очень много раз заезжала в призы, но ни разу не завоевала личного золота. На чемпионате мира в масс-старте она финишировала второй и вместе с командой победила в эстафете. А уже на старте этого сезона в Шушене Ингрид показала лучшую скорость, но довольствовалась серебром, уступив Лизе Виттоцци.

Есть уверенность, что новая роль лидера женской норвежской сборной замотивирует 27-летнюю спортсменку и в наступающем сезоне Тандреволд проявит себя гораздо ярче, чем раньше. И хочется надеяться, что Ингрид в этом сезоне не столкнётся с мучившими её проблемами со здоровьем.

Ингрид — заводила норвежской команды:
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