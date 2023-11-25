Анастасия Кузьмина рассказала, как её убедили вернуться в биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, рассказала, почему в 39 лет решила возобновить карьеру и вернуться в биатлон.

«Наверное, слово «возвращаюсь» не совсем правильно подчёркивает качество моего возвращения. Когда слышишь данное слово, это значит, что бегала-бегала, потом перерыв и снова хочет бегать-бегать, да? Возраст уже не тот, семейное положение уже не то. И заканчивала-то я спортивную карьеру как раз потому, что семья, потому что дети. Наконец-то Осрблье достроили — это ключевое. Наконец-то там есть возможность тренироваться, готовиться. Наконец-то Осрблье принимает соревнования международного масштаба, то есть летний чемпионат мира и чемпионат Европы.

Получилось так, что некоторые представители словацкой федерации биатлона меня заметили на тренировках, как я с ними катаюсь на роллерах, как тренируюсь, стреляю. Мне говорят: «Слушай, Настя, ты ведь в неплохой форме. Давай на летний чемпионат мира подготовишься, нет?» Я говорю: «Вы что, с ума сошли? С такими предложениями ко мне, почти 40-летней спортсменке, подходят». Ну и мы так посмеялись с мужем — ерунда. Я на роллерах вообще не люблю бегать, лето — это не моё. А потом что-то к нему подошли. Он говорит: «Давай, может, хотя бы внимание фанатов привлечём? Немного бы встряхнули наш биатлон».

Мы всё-таки решили, сказали: «Да, давайте обновлять статус активного спортсмена». И тут мне говорят: «Слушай, а вот если бы ты была молодым спортсменом, то надо было бы ждать месяц для восстановления. А ты бегала на высоком уровне и была в пуле, поэтому шесть месяцев, Настя», — сказала Кузьмина в программе «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.