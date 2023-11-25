39-летняя Кузьмина объявила о готовности выступить на чемпионате мира

Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, рассказала, с какими целями вернулась в биатлон в 39 лет.

«Моя цель — те Кубки мира, где есть эстафеты. Ну, естественно, что не только эстафета как таковая, но и помочь набрать определённое количество баллов. То есть если я действительно на чемпионате Европы в Осрблье встану на старт и на финише скажу, что да, Настя, это нормально, с этим можно дальше работать, да, и результат такой, что девчонки не демотивированы, а наоборот рады, что можешь быть частью команды, то, конечно, чемпионат мира, эстафета.

Если мы говорим о коротких дистанциях, это спринты, если попадаю со спринтов в пасьют, почему нет? То есть я не говорю этому «нет». Если всё-таки возвращение получится, как мы предполагаем, Канада, Америка, увидим.

Допустим, сегодня мы в Швейцарии находимся, в доме Селины Гаспарин. Сегодня я девчонок видела, и там улыбки, восприятие того, что «Настя, ты возвращаешься, как же здорово». То есть всё равно те, кто меня знал, они, мне кажется, тоже ждут этого момента», — сказала Кузьмина в программе «Биатлон в Okko».

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.