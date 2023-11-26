Дебушева и Бажин прокомментировали свою победу в сингл-миксте на первом этапе Кубка России

Российские биатлонисты Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, выступающие за Свердловскую область, прокомментировали свою победу в сингл-миксте на первом этапе Кубка России.

«Была легкая уверенность, но волнение всё равно присутствовало. Удалось выбраться на первом круге в начало группы. Сегодня ветра практически не было, флажки висели спокойные, можно было хорошо и спокойно работать. Была уверена, что Кирилл закроет все мишени, восхищаюсь его скорострельностью. Даже когда он доставал дополнительные патроны, это было очень быстро», — приводит слова Дербушевой «Матч ТВ».

Кирилл Бажин добавил: «Главная задача была — идти своим темпом и отрабатывать на огневом рубеже, потому что гонка короткая и динамичная. Четыре круге нужно было идти в своём темпе. Про минуту преимущества услышал буквально за полкилометра до финиша. Я работал в своем темпе, да, были ошибки в стойке, но ничего страшного».