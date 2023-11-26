Грухвина прокомментировала переход из лыж в биатлон

Чемпионка России по лыжным гонкам Анна Грухвина ответила на вопрос, не жалеет ли она о переходе в биатлон.

«Не жалею [о переходе]. Чувствую себя хорошо, но все равно еще привыкаю. Тем более, что сейчас только начнутся первые старты на лыжах. Взять те же смешанные эстафеты, надо узнать и понять, что это такое. Я очень спокойно отнеслась к такому результату [30‑е место в спринтерской гонке на лыжероллерах], это был первый старт на высоте, высокая скорость, немного к стрельбе не была готова. После этого старта я выдохнула, мне было спокойнее выходить на следующую гонку. Наташа Шевченко всегда рядом со мной, поддерживает и помогает. При первых шагах после перехода я созванивалась с ней. Мы долго разговаривали, я с ней советовалась.

У кого сложнее тренировки, у лыжников или биатлонистов? В этом сезоне сложнее у биатлонистов. У нас был хороший тренировочный план, а сложность в том, что ты больше времени тратишь на стрельбу и сами тренировки. А так как все новое, то тяжелее [в биатлоне], — приводит слова Грухвиной «Матч ТВ».

В субботу, на стартовом этапе Кубка России в Ханты‑Мансийске, Грухвина заняла 17-е место в сингл-миксте вместе с Иваном Степановым в составе второй команды Тюменской области.