Казакевич — о победе в смешанной эстафете: у Бажина открылась суперсила

Призёр Олимпийских игр Ирина Казакевич оценила выступление российского биатлониста Кирилла Бажина на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Благодаря обгону на последнем подъёме Бажин помог первой сборной Свердловской области, за которую он выступает, одержать победу в гонке. Второе место заняла команда Беларуси.

«Сегодня Кирилл в ударе, у него суперсила открылась. Мой штрафной круг? Ошиблась на стрельбе стоя. Сбавила подход, что не позволило отработать чисто. Была надежда на ребят, всё сменялось стремительно. Все рисковали, этим эстафеты и классные, что всё быстро меняется», — сказала Казакевич в интервью «Матч ТВ».

Напомним, второй этап Кубка России состоится также в Ханты‑Мансийске и пройдёт с 1 по 3 декабря.