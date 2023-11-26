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Казакевич — о победе в смешанной эстафете: у Бажина открылась суперсила

Казакевич — о победе в смешанной эстафете: у Бажина открылась суперсила
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Призёр Олимпийских игр Ирина Казакевич оценила выступление российского биатлониста Кирилла Бажина на первом этапе Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Благодаря обгону на последнем подъёме Бажин помог первой сборной Свердловской области, за которую он выступает, одержать победу в гонке. Второе место заняла команда Беларуси.

«Сегодня Кирилл в ударе, у него суперсила открылась. Мой штрафной круг? Ошиблась на стрельбе стоя. Сбавила подход, что не позволило отработать чисто. Была надежда на ребят, всё сменялось стремительно. Все рисковали, этим эстафеты и классные, что всё быстро меняется», — сказала Казакевич в интервью «Матч ТВ».

Напомним, второй этап Кубка России состоится также в Ханты‑Мансийске и пройдёт с 1 по 3 декабря.

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