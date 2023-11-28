Олимпийская чемпионка Нильссон: не уверена, что получу место в команде Швеции в будущем

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира 30-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон высказалась о своём состоянии. В индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира сезона-2023/2024 шведка допустила семь промахов и заняла 84-е место.

«Осень выдалась довольно тяжёлая, с множеством простуд. В конце я ещё переболела коронавирусом. Поэтому я рада, что получилось принять участие в соревнованиях дома. Летом тренеры увидели, что я ещё способна показать результат и, надеюсь, поверили в меня. Я им благодарна.

Однако я не уверена, что у меня будет место в команде в будущем, и это не очень хорошее чувство. Это сильно влияет на мою самооценку, когда нет элементарной уверенности в себе со времён предсезонной подготовки. Я рада, что у меня есть шанс выступить в спринте. Надеюсь, там я покажу хороший результат», — приводит слова Нильссон NRK.