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Личный тренер Поршнева: не знал, что Никита намерен завершить карьеру. Будем беседовать

Личный тренер Поршнева: не знал, что Никита намерен завершить карьеру. Будем беседовать
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Сергей Белозёров, личный тренер российского биатлониста Никиты Поршнева, прокомментировал заявление спортсмена о завершении профессиональной карьеры.

«Не знал, что он намерен завершить карьеру. Думаю, что это спонтанное решение, на эмоциях. Будем беседовать. Человек болел неделю, ему сказали: «Не бежать». Ну вот и итог такой. Понятно, что не мог реализоваться на максимум, поэтому бросил гонку и так далее.

Сейчас он уехал домой отдыхать. Решили, что здесь он нигде не участвует. Ему надо долечиться и привести себя в нужные кондиции. Не могу сказать, сколько продлится пауза. Пусть восстановится. Тем более в психологическом плане», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 1 декабря, Поршнев занял 106-е место в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске, после чего заявил о завершении карьеры.

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