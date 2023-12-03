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В СБР сообщили о переносе спринтерских гонок на 3-м этапе Кубка России в Тюмени

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о переносе спринтерских гонок в рамках третьего этапа Альфа-банк Кубка России – 2023/2024 в Тюмени.

Изначально их проведение было запланировано на 9 декабря, по обновлённой информации они состоятся 6 декабря. Причиной такого решения организаторов стали морозные погодные условия.

После озвученных изменений календарь 3-го этапа Кубка России выглядит следующим образом:

6 декабря (предположительно 9:00 мск) – спринт, женщины, 7,5 км.

6 декабря (предположительно 12:00 мск) – спринт, мужчины, 10 км.

7 декабря (9:00 мск) – гонка на 15 км, женщины.

7 декабря (12:00 мск) – гонка на 20 км, мужчины.

10 декабря (9:00 мск) – большой масс-старт, 12 км, женщины.

10 декабря (12:00 мск) – большой масс-старт, 15 км, мужчины.