Эдуард Латыпов рассказал, что помогло ему победить в масс-старте на 2-м этапе Кубка России

Трёхкратный призёр Олимпиады-2022, российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в большом масс-старте на втором этапе Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. По ходу гонки он допустил три промаха.

«Я борюсь до конца, несмотря на промахи. Понимаю, что можно бороться. Погодные условия очень сложные, есть ветер. Понимал, что могут быть ошибки у соперников, но главное — не совершать их самому. После третьего рубежа осознавал, что все рядом и можно бороться за первое место при хорошей стрельбе. Я поборолся, настроился и на последнем рубеже сделал «ноль». Это помогло победить.

В сезон всегда так тяжеленько вхожу в плане стрелкового компонента. В том году такие же были проблемы. После Нового года смог реализовать свою стрельбу. В этом году постараюсь сделать это побыстрее. Если сравнить с прошлым годом, стрельба стала лучше на первых этапах. Постепенно буду выходить на свой уровень», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».