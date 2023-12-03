Резцова — о победе в масс-старте на этапе КР: с самого утра знала, что это мой день

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Кристина Резцова после победы в масс‑старте на втором этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске рассказала, что с самого утра знала, что сможет выиграть гонку.

«Очень рада и счастлива, что сегодня всё получилось. Вчера немного разозлилась сама на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию, забыла вчерашний день и выходила со свежей головой. Сегодня с самого утра знала, что это мой день, так всё складывалось. Настраивалась бороться до конца. Рада, что получилось справиться с сегодняшней погодой, было действительно очень холодно, ветрено. Последние круги было настолько тяжело бороться, особенно на мосту поддувал ветер невозможно. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня. Доченьки Поля, Саша, очень люблю вас», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Отметим, 27‑летняя спортсменка преодолела дистанцию в 12 километров за 36 минут 45,7 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Анастасия Гришина (+11,6) с одним промахом, тройку лидеров замкнула Екатерина Носкова (+37,0), которая допустила два промаха.