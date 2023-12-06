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Призёры контрольной тренировки в Тюмени суммарно получат 60 тысяч рублей

Призёры контрольной тренировки в Тюмени суммарно получат 60 тысяч рублей
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Спортсменки, занявшие первые три места в биатлонном масс-старте, проведённом в рамках контрольной тренировки в Тюмени, получат денежные призы, об этом сообщил телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ», транслировавшего гонку.

Победитель гонки получит 30 тыс. рублей, обладатель второго места — 20 тыс., а бронзовый призёр — 10 тыс. рублей.

Контрольная гонка состоялась вместо третьего этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону в Тюмени, который был отменён из-за морозов. Победу в масс-старте одержала Анастасия Шевченко, финишировавшая с куском льда, образовавшимся возле глаза, на втором месте Тамара Дербушева, на третьей строчке гонку завершила Ирина Казакевич.

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