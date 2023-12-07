Максимов: цена импортных патронов стала космической. Что будет дальше — не знаю

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов высказался о нехватке патронов.

«СБР каким-то образом удалось на сезон обеспечить нашу группу патронами Lapua. Нам предоставили около 15 партий, мы их отстреляли в Хантах и подобрали каждому спортсмену свою. По крайней мере, в этом сезоне вопрос с качественными патронами закрыт. Что будет дальше – не знаю. Цена импортных патронов стала космической.

Один патрон Lapua стоит, если не ошибаюсь, рублей 80. А в среднем только за одну тренировку спортсмен делает около 60 выстрелов. Получается, цена тренировки приближается к 5 тысячам, и это ведь только патроны. Мы в сборной обеспечены, но какой регион сможет себе это позволить? А дети в спортшколах, юниоры?» — приводит слова Максимова Sports.ru.