Максимов: были бы рады стрелять российскими патронами, но нужно, чтобы нам пошли навстречу

Тренер по стрельбе сборной России по биатлону Максим Максимов высказался о качестве российских патронов. Ранее российский биатлонист Антон Бабиков сообщил о нехватке патронов у спортсменов для выступления на соревнованиях. Максимов подчеркнул, что спортсмены сборной готовы использовать российские патроны, если производители повысят качество продукции.

«В России два основных производителя – Климовский завод и ЦНИИТОЧМАШ, который выпускает патроны «Олимп». Традиционно они выходят с новой продукцией под каждую Олимпиаду. Насколько патроны «Олимп» хороши? Тут всё зависит от того, как они встанут на конкретный ствол. Нельзя сказать, что вот эти патроны хорошие, потому что они из Германии, а эти, российские, – нет. Нужно подбирать под конкретное оружие и под погоду. Например, некоторые тренеры предпочитают в сильный ветер переходить на «Олимп» – у него меньше выходная скорость и поэтому патрон более ветроустойчив. Или вот в мороз они показали себя лучше.

Мы были бы только рады стрелять российскими патронами, потому что это удобно – производство в России, большой выбор. Да и дешевле было бы примерно вдвое. Но тут нужно, чтобы наши производители пошли навстречу. Я не думаю, что нельзя в России сделать конкурентные патроны. Во-первых, у нас есть разработки, а во-вторых, никто же не мешает взять тот же Lapua, исследовать его и сделать такой же. Хотя, возможно, это взгляд дилетанта – я же говорю со стороны тренера, а не производителя», — приводит слова Максимова Sports.ru.