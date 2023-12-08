«Сейчас я это заслужил». Тарьей Бё — о победе в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия).

«Теперь я чувствую облегчение. Это было непросто. Неудивительно, что ходом я проиграл шведу. Я провёл приличный последний круг, был плох на первой части дистанции и хорош на спусках. Но сейчас я заслужил эту победу», — приводит слова Бё TV2.

Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.

Спринт, 10 км. Мужчины.

1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).

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