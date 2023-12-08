Уле-Эйнар Бьорндален: то, что делает Тарьей Бё, неописуемо. Безумно хотел его победы

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален высоко оценил выступление норвежца Тарьея Бё в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия). Старший Бё не допустил промахов и стал победителем спринта.
«То, что делает Тарьей, неописуемо. Я безумно хотел, чтобы он выиграл. Эта победа досталась ему нелегко, потому что другие биатлонисты были невероятно хороши. Это одно из лучших его выступлений», — приводит слова Бьорндалена TV2.
Биатлон. Кубок мира сезона-2023/2024. Второй этап, Хохфильцен.
Спринт, 10 км. Мужчины.
1. Тарьей Бё (Норвегия) — 24.37,5 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 4,9 секунды (0).
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +10,0 (1).
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.