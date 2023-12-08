Йоханнес Бё не попал в топ-10 в трёх гонках Кубка мира подряд впервые с 2017 года

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё занял 11-е место в спринте на втором этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Хохфильцене (Австрия).

Таким образом, норвежский спортсмен не попал в десятку лучших по итогам трёх гонок Кубка мира впервые с 2017 года. В последний раз Бё не попадал в топ-10 в трёх гонках подряд в сезоне-2016/2017 — тогда в спринте в Рупольдинге (Германия) он стал 37-м, в пасьюте на том же этапе норвежец занял 15-е место, а в индивидуальной гонке на следующем этапе в Антхольце (Италия) стал 14-м.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира Йоханнес Бё был 18-м в спринте и 15-м в гонке преследования на первом этапе соревнований в Эстерсунде (Швеция).

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