Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на КМ, шведки — вторые, француженки — третьи

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету, проходившую в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Команда в составе Юни Арнеклейв, Марит Исхол Скоган, Каролин Оффигстад Кноттен и Ингрид Ландмарк Тандреволд прошла гонку без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Швеции (Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг), уступившая норвежкам на финише 31,6 секунды, пройдя дистанцию без штрафных кругов при 10 дополнительных патронах.

Замкнула тройку сильнейших сборная Франции (Жилонн Гигонна, Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) с отставанием от победительниц на 1 минуту и 1,5 секунды: команда в этой гонке зашла на один штрафной круг и использовала восемь дополнительных патронов.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен, второй этап

Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Норвегия — 1:07.39,0 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).

2. Швеция — +31,6 секунды (0 + 10).

3. Франция — +1.01,5 (1 + 8).

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.