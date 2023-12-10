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Яков Фак — о провале в эстафете в Хохфильцене: просто вообще не мог попасть

Яков Фак — о провале в эстафете в Хохфильцене: просто вообще не мог попасть
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Словенский биатлонист, двукратный чемпион мира Яков Фак высказался о своём провале на стрельбе в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В ней спортсмен бежал второй этап и на лёжке промазал сразу восемь раз (5 основными и 3 дополнительными патронами).

«Просто вообще не мог попасть. Вносил изменения и пытался понять, что произошло. Это действительно странно. Со мной подобный случай происходит уже в третий раз в жизни.

Скорость в гонке была невысокая, я чувствовал себя комфортно и был готов отстреляться на ноль. Конечно, оставлять ребят с таким количество ошибок — нехорошо», — приводит слова биатлониста шведское издание SVT.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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