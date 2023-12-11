Тренер сборной Норвегии объяснил, почему Дале не получил места в мужской эстафете

Тренер сборной Норвегии Эгиль Кристиансен объяснил, почему Йоханнес Дале, успешно выступающий в этом сезоне, не получил места в мужской команде норвежцев для участия в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Мы бы взяли, скорее всего, Дале в эстафету, если бы сегодня была чисто лыжная гонка. Но по опыту мы знаем, что у него были некоторые проблемы со стрельбой стоя во время эстафет, поэтому предпочли избавить его от повторения этого опыта», — приводит слова тренера издание TV2.

Напомним, в итоге в состав команды вошёл Стурла Холм Легрейд, а сборная Норвегии заняла первое место в гонке с большим преимуществом над соперниками.

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