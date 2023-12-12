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Латыпов: после ОИ попали в бан, и это почти не сказалось на кураже. Теперь стало сложнее

Латыпов: после ОИ попали в бан, и это почти не сказалось на кураже. Теперь стало сложнее
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Трёхкратный олимпийский призёр по биатлону Эдуард Латыпов рассказал о поиске мотивации для продолжения карьеры в условиях отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Биатлонист подчеркнул, что в нынешнем сезоне поставил цель преодолеть себя и улучшить слабые стороны своей спортивной подготовки.

«Когда мы после Олимпиады в Пекине попали в бан, это почти не сказалось на эмоциональном подъёме и кураже. В следующем сезоне появились какие-то новые старты, Кубки Содружества. На чисто российских соревнованиях появились призовые, что вызвало дополнительный интерес. В этом году стало сложнее. Уже задаёшь себе вопрос: «Что дальше?» Сколько бы мы в России ни бегали, можем только заработать деньги, но не титулы. Но я в любом случае ставил цель преодолеть себя. Искал моменты, где я слаб, старался за счёт этого поднимать свою мотивацию», — приводит слова Латыпова «RT на русском».

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