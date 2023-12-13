Медведцева — о жалобах биатлонисток своего региона: почему я должна это комментировать?

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира Ольга Медведцева, которая сейчас является руководителем Федерации биатлона Красноярского края, противоречиво отреагировала на запрос «Матч ТВ» касательно скандала вокруг жалоб биатлонисток Натальи Гербуловой и Екатерины Носковой на условия проживания в Уфе, где пройдёт второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024.

Гербулова и Носкова представляют Красноярский край на внутренних соревнованиях.

Журналист: в курсе ли вы ситуации, что биатлонистки сборной Красноярского края сегодня в социальных сетях пожаловались на условия проживания в отеле в Уфе?

Медведцева: почему я должна это комментировать?

Журналист: потому что вы руководитель федерации биатлона, это ваши спортсменки…

Медведцева: и что?

Журналист: то есть вам безразлично, в каких условиях они живут?

Медведцева: вы вообще когда нибудь спортом занимались? Почему вы спрашиваете какой-то бред?

Журналист: я хочу узнать, в курсе ли вы ситуации, которая произошла с вашими спортсменками?

Медведцева: не звоните мне никогда больше.