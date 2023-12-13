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Губерниев: Медведцева как тот малый, что не дурак, но и дурак не малый

Губерниев: Медведцева как тот малый, что не дурак, но и дурак не малый
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на противоречивую реакцию двукратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира Ольги Медведцевой на скандал вокруг жалоб биатлонисток Натальи Гербуловой и Екатерины Носковой на условия проживания в Уфе, где пройдёт второй этап Альфа-Банк Кубка Содружества сезона-2023/2024.

Гербулова и Носкова представляют Красноярский край на внутренних соревнованиях. Медведцева же является руководителем Федерации биатлона Красноярского края. На вопросы касательно жалоб спортсменок Ольга, в частности, заявила журналистам: «Почему я должна это комментировать?» и «Не звоните мне никогда больше».

«Ольга Медведцева как тот малый! Что не дурак, но и дурак не малый…» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

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